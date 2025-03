Un pezzo di Scudetto tra Bergamo e Milano | la settimana di Atalanta-Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

La 28esima giornata di Serie A ha delineato un quadro ben preciso. Le maggiori tre forze di questo campionato sono, Napoli e: le tre che possono giocarsi fino alla fine lo. Undel quale si potrà già trovare questa domenica, in occasione per la sfida tra bergamaschi e meneghini.La Dea sbaraglia la Vecchia SignoraSe era necessaria una conferma sulla dimensione da grande squadra dell’, ieri sera è arrivata: Giampiero Gasperini sbanca allo Stadium e ne refila quattro alla Juventus di Thiago Motta. I bianconeri perdono quota e lanciano la Dea verso l’inseguimento ade Napoli.Un 4 a 0 in casa della Vecchia Signora che fa capire come l’sia a tutti gli effetti una protagonista del panorama calcistico italiano (e non solo, come ha confermato la vittoria dell’Europa League della scorsa stagione).