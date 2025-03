Ilgiorno.it - Un parco sarà dedicato a Quinto Vecchioni

La città rende omaggio a(nella foto), animatore culturale per decenni, ideatore del premio nazionale La Torretta, scomparso il 29 marzo 2020. La Giunta ha dato il via libera all’intitolazione dell’area verde tra le vie Cavour, Puricelli Guerra e Stoppani. Classe 1935,è stato un talent scout, produttore discografico e direttore artistico di varie kermesse in tutta Italia. A Sesto è stato tra i soci fondatori del Lions Club Sesto San Giovanni, di Sesto Proloco e del gruppo Sos. "ha dato tanto alla nostra città, grazie alla sua professionalità e all’amore per Sesto – spiega il sindaco Roberto Di Stefano –. Con questa iniziativa vogliamo mantenere vivo il suo ricordo nei cuori di tutta la comunità".