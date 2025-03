Lanazione.it - Un manichino da rianimazione neonatale per la formazione del personale sanitario

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 marzo 2025 – Un, per caratteristiche e dimensioni, uguale ad un neonato. Si chiama Arturo ed è stato donato dalla famiglia di un piccolo paziente (Arturo), con la collaborazione del Comitato Aretino Neonatologia APS, alla Unità Operativa di Neonatologia e Terapia Intensivadell’Ospedale di Arezzo. Il, del valore di 4200 euro, è progettato per l'apprendimento delle competenze necessarie in, grazie alla sua precisione anatomica e all'insieme di caratteristiche di cui è dotato. Proprio queste sue peculiarità permettono almedico e infermieristico di faresu quelle azioni che potrebbero essere necessarie al momento della nascita come ventilazione con maschera, intubazione, massaggio cardiaco, infusione sulla vena ombelicale e posizionamento del drenaggio toracico.