Un dirigente della HBO rivela le condizioni per produrre la seconda stagione di The Penguin

Theè stato un enorme successo quando la serie ha debuttato lo scorso autunno e, da quando è finita, i fan si sono chiesti se ci sarà una. Se ciò accadrà, HBO dovrà prima assicurarsi che tutti i pezzi siano al loro posto per un’altra grande storia. Sarah Aubrey è stata una dei dirigentirete che ha partecipato ad un “round table” sul futuro di HBO e Max per The Hollywood Reporter. Durante la conversazione, è venuto fuori l’argomentodi Thee Aubrey ha spiegato cosa ci vorrebbe per ottenere il via libera. Usando gli approcci dei suoi colleghi dirigenti come guida, ha detto che la decisione avrebbe riguardato solo la storia.“Guarda, stiamo usando il modello che Casey Bloys e Francesca Orsi hanno utilizzato molte volte in molte serie limitate di successo: se c’è più storia da raccontare, e potrebbe essercene in quel mondo, la raccontiamo“, ha detto Aubrey.