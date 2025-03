Gravidanzaonline.it - Un cucchiaio di burro può davvero aiutare il tuo bambino a dormire? Cosa dicono gli esperti

Leggi su Gravidanzaonline.it

Certi genitori proverebbero di tutto pur di far addormentare i figli, tra giri interminabili in auto e rumori bianchi, ma ultimamente i rimedi apparentemente più facile sembrano trovarsi nei trend sui social.Uno degli ultimi, diffuso su TikTok, è dare ai bambini undiprima di andare a letto.Il cosiddetto trucco del sonno grazie alavrebbe avuto inizio con i genitori statunitensi prima di arrivare nel Regno Unito e in Nuova Zelanda.Una mamma di TikTok, @millieellis, ha persino documentato la sua esperienza nel provare questa tendenza con la sua bambina, Ivy. La prima notte, ha dato alla figlia undiprima di andare a letto e ha affermato che Ivy ha dormito tutta la notte, tranne per una poppata e un breve risveglio a causa dei vicini rumorosi. Incoraggiata dai risultati, ha riprovato.