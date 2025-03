Sport.quotidiano.net - Un Castelnuovo da playoff. Batte anche con la capolista

2 cdr mutina 1: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Pivetti, Baroni, Manni, Le Guern, Bellei Ponzi, Carbone (82’ Cheli), Bellentani (70’ Cantaroni), Fugallo (87’ Copertino). A disp. Braglia, Stanzani, Buffagni, Progulakis, Paltrinieri. All. Casagrandi. CDR MUTINA: Chiossi, Sejdiraj (62’ Gollini), Ligabue (52’ Teggi), Gualdi, Ognibene, Ricaldone, Turci (51’ Cavani), Caselli, Corbelli, Hoxha, Panzanato (84’ Veneri). A disp. Tagliavini N., Vignocchi, Pramarzoni, Tagliavini A., Guerrero. All. Paganelli. Arbitro: Petronilla di Parma Reti: 17’ Fontanesi, 50’ Carbone, 92’ (rig.) Hoxha Note: ammoniti Bellentani, Panzanato, Hoxha, Bellei Ponzi Ilchampagne di Casagrandi (foto 7 vittorie e un pari nelle ultime 8 gare) riesce in quello che nessuno era riuscito, infliggere allaCdr Mutina il secondo ko di fila.