Un Carnevale originalissimo. La folla applaude i vincitori

Poche maschere ma tanta gente ieri alrimandato di un week end e che perde il suo nome storico, quello del Carnevalò. I tempi delle grande maschere ricercate, che arrivavano anche da Venezia, è finito ma la fantasia degli anconetani e non solo ha prodotto costumi curiosi e per tutte le età. La festa è iniziata alle 15.30, con la sfilata lungo corso Garibaldi per arrivare fino a piazza Cavour dove sono state presentate sul palcoscenico dai giornalisti Teodora Stefanelli ed Andrea Alfieri. Ad aprire la kermesse il carro di Montesicuro, con una maschera ispirata ad una serie di Netflix, Squid Game. Il gruppo, di una trentina di persone, si è aggiudicato il premio della maschera dei borghi. La città si è trasformata in un tappeto di coriandoli e stelle filanti, con la maggior parte dei negozi rimasti del corso principale che hanno aperto in via eccezionale, soprattutto le grandi catene e i bar.