Unè sbarcato, a seguito della conclusione di una missione spaziale partita lo scorso 26 febbraio e volta al termine il 6 marzo con la trasmissione del pezzo della band di Las Vegas. Lo scorso mese è stato annunciato che la compagnia tecnologia Lonestar era in procinto di lanciare un razzo dal Kennedy Space Center verso un centro dati sul satellite naturale della Terra. Se la missione fosse andata a buon fine, sarebbe stata trasmesso undal centro dati: il pezzo in questione è Children Of The Skyrealizzata con Inon Zur, presente nella colonna sonora del film Starfield. Zur ha condiviso sui social che dopo l’atterraggio del mezzo spaziale, il centro datiha trasmesso iled il testo: “Iladesso sarà