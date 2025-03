Trentotoday.it - Un altro bosco in fiamme: si indaga sulle cause

Un finesettimana movimentato per i vigili del fuoco di Ridanna, che sono intervenuti per spegnere un incendio boschivo nei pressi di Racines (BZ).La chiamata agli operatori del 112 è arrivata nel corso della mattinata di domenica 9 marzo. In pochi minuti una trentina di pompieri sono accorsi.