Ultim'ora Zanardi, omaggio toccante: spunta la foto

ad uno più amati sportivi italiani. Non solo in Italia, ma anche nel resto del Mondo Alexè uno degli sportivi più amati in Italia e nel Mondo. Per quello che è riuscito ovviamente a fare nel corso della sua carriera. Risorgere dopo un incidente terribile, ricominciare a vivere come solamente i grandi sanno fare.la(Ansa) – Ilveggente.itDa un po’ di anni a questa parte non si hanno notizie certe sullo stato di salute dell’ex pilota di Formula Uno che poi è diventato atleta paralimpico. La vita lo ha messo davanti ad una ulteriore prova. E solamente uno come lui avrebbe potuto lottare in questo modo, come sta facendo adesso, dimostrando di essere l’unico in grado di poter pensare di vincere anche questa ulteriore sfida.