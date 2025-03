.com - Ultimo giorno per attivare gratis Vodafone fibra

Leggi su .com

per, l’operatore ora sotto l’egida di Fastweb, ha fissaot al 10 marzo 2025 l’ultima data utile per risparmiare 39€ e di pagare meno la tariffa mensile.Chiamate e internet senza limiti se attivi online e attivazionecon il codice Carnevale. Il tutto al costo di 25,90€ al mese. AttivraOffertadi marzo Tim,, Windte, Sky: promo in scadenzaOffertacon attivazione scontata del 100% solo se effettui il passaggio entro il 10 marzo e tariffa mensile scontata a 25,90€ per navigare con velocità fino a 2,5 Gbps e chiamate illimitate incluse se attivi online sul sito dell’operatore.Per ottenere attivazione gratuita devionline sul sito dell’operatore dove, nella procedura guidata di attivazione, occorre inserire il codice Carnevale.