Spettacolo.periodicodaily.com - “Ultimo Banco”: Il Nuovo Brano di Patrizio Santo

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

” è questo il titolo deldi, disponibile da oggi in tutti i Digital Store. Prodotta da Simone Cerratti, scritta dae composta in collaborazione con Francesco Bosco,non è una semplice canzone, è unnato per essere la sigla ufficiale di “” , un innovativo e originale format televisivo ideato e condotto da Walter Nanni, un programma Tv realizzato nelle scuole italiane.L’capolavoro diè “”È disponibile in tutti i Digital Store “”, ildel cantautore italiano. Prodotto da Simone Cerratti e scritto dallo stessoin collaborazione con Francesco Bosco, questo pezzo non è solo una canzone, ma la sigla ufficiale di un innovativo format televisivo ideato e condotto da Walter Nanni, che si svolge nelle scuole italiane.