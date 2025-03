Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Thiago Motta può essere esonerato stagione in corso? Riposo dopo l’Atalanta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 10 marzo 2025– 9 marzo 2025– 8 marzo 2025– 7 marzo 2025– 6 marzo 2025– 10 marzo 2025Nuovo allenatore(Gazzetta), sedovessein. Spuntano due nuovi traghettatori: lee i nomiOre 20:10 – Nuovo allenatore, tutti i dettagli sul futuro della panchina bianconero: due nomi di possibili traghettatori, ora il quarto posto può non bastare: sarà addio a finese.