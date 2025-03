Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: sconfitta storica contro l’Atalanta, le parole di Thiago Motta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 9 marzo 2025– 8 marzo 2025– 7 marzo 2025– 6 marzo 2025– 9 marzo 2025Conferenza stampapostAtalanta: «Il rigore è discutibile e ha scombussolato tutto. In questa squadra tutte le partite sono fondamentali. Su Yildiz e i cambi.»Ore 23:30 – Conferenza stampapostAtalanta: le sue dichiarazioni dopo il match della 28ª giornata di Serie A 2024/25Atalanta, si battono solo record negativi! Disfatta: peggiorin casa degli ultimi 58 anni per i bianconeri.