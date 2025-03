Zonawrestling.net - UFC Corner #245 La Tarantola chiusa nella Jaula

Leggi su Zonawrestling.net

Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore alla T-Mobile Arena di Las Vegas, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 245 con UFC, oggi sui vostri schermi in occasione dell’atteso UFC 313: Pereira Vs Ankalaev.Lightweight bout: #15 Bobby “King” Green Vs Mauricio RuffyPochissimo da dire, Bobby teme Ruffy finché il nerd non spegne le luci di Las Vegas con uno spettacolarissimo Spinning Heel Kick.Winner: Mauricio Ruffy (KO: 2:07 – R1).Strawweight bout: #5 Amanda Lemos Vs #7 Iasmin LucindoInizia lo scontro tra contendenti paglia brasiliane e le due, senza troppe sorprese, non scambiano particolari colpi in piedi e finiscono presto a terra dove l’attività, sempre senz’alcuna sorpresa, non è altissima: con due approcci molto passivi, vediamo la Lemos in posizione dominante e la Lucindo in cerca di diverse chiavi articolari, senza però trovarne una e chiudendo i primi 5 minuti con esattamente 0 colpi significativi portati a segno.