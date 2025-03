Ue, Pd valuta voto mozione su difesa, dubbi su apprezzamento von der Leyen

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 mar. (askanews) – Il Pd deciderà domani come votare sulla risoluzione sullaUe e il riarmo che mercoledì sarà all’esame del Parlamento europeo. La riunione di questo pomeriggio del gruppo Socialisti e democratici, di cui fa parte il Pd, non ha portato ancora ad una posizione definitiva, perché la versione finale del documento è arrivata solo in serata e gli europarlamentari – ma anche la segretaria dem Elly Schlein – vogliono studiarlo bene. Al momento, secondo quanto riferisce uno dei partecipanti alla riunione, si oscilla tra un’astensione e un “sì motivato”, ovvero un via libera accompagnato da tutte i distinguo che la leader Pd e buona parte del partito sottolinea da giorni. Ilnon è sul piano ‘Rearm Europe’ – che verràto direttamente dal Consiglio europeo – ma sulla risoluzione del Parlamento che affronta i nodi dellaUe.