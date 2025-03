Ue Italia propone 167 mld garanzie per mobilitare 200 mld privati

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 mar. (askanews) – In occasione delle riunioni di Eurogruppo e Ecofin, L’ha proposto ai partner dell’Ue di creare un nuovo meccanismo, battezzato “European Security & Industrial Innovation Initiative” o “Eu-Sii”, che ridisegnerebbe il programma comunitario “InvestEu”, già esistente. Secondo le elaborazioni del ministero dell’Economia, un sistema dipubbliche per approssimativamente 16,7 miliardi di euro potrebbe, mediante meccanismi di leva,fino a 200 miliardi di euro di investimentisui prossimi 3-5 anni, con un moltiplicazione in scala 12. Lo si apprende durante le riunioni a Bruxelles. L'articolo Ue,16,7 mldper200 mldproviene da Ildenaro.it.