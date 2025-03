Lapresse.it - Ucraina, Zuppi: “Finalmente si muovono passi per la pace”

“Seguiamo con trepida attenzione quanto avviene in, sottoposta a bombardamenti e attacchi sistematici. Ogni giorno le sirene rompono le notti che vorremmo tranquille per tutti, specie per i bambini e i malati, tra cui tanti feriti e mutilati. Guardiamo con attenzione e speranza al possibile dialogo trae Russia, mentre auspichiamo che questo possa segnare una nuova stagione per tutti quei Paesi – tra cui Stati Uniti, Europa e Cina – che, a vario titolo, sono coinvolti nella ricerca dellasiper la. Questa ha bisogno di dialogo, come ha sempre chiesto Papa Francesco con commovente insistenza”. Così il presidente della Cei, cardinale Matteo, introducendo i lavori del Consiglio Episcopale Permanente che inizia a Roma oggi.” Troppo si è disprezzato il dialogo tra governi – aggiunge-, mentre le sedi internazionali d’incontro sono state svuotate di significato e prestigio, a partire dall’ONU.