Lapresse.it - Ucraina-Russia, Salvini: “Dopo la guerra è interesse dell’Europa riallacciare rapporti con Putin”

“Io non ce l’ho il cellulare di, però quando finirà il conflitto sicuramente riannodarecommerciali, culturali, economici, energetici con lapenso sarà undi tutta Europa”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo, a margine di un appuntamento in prefettura a Milano. A chi gli chiedeva se si dovesse ricominciare anche a comprare il gas di Mosca, il vicepremier ha risposto: “C’è un ministro che si occupa di gas, che non sono io, quindi chiedetelo a lui”.: “Incontro Mattarella-Musk? Sarebbe stimolante”“Non faccio io l’agenda di Musk e del presidente Mattarella. Sarebbe un incontro stimolante”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo, sull’incontro richiesto da Elon Musk al Presidente della Repubblica.