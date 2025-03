Quotidiano.net - Ucraina Russia news, Musk: “Non tolgo Starlink a Kiev: la uso come merce di scambio”. Trump pronto revocare blocco alle informazioni di intelligence

Roma, 10 marzo 2025 - Le truppe di Mosca continuano ad avanzare su diversi fronti, riconquistando Malaya Loknia, Cherkasskoye Porechnoye e Kositsa nella regione di Kursk, dopo aver già preso Lebedevka e tre villaggi a sud di Sudja, arrivando a minacciare l'accerchiamento delle forze ucraine, e liberando il villaggio di Novenke, nell'oblast di Sumy, vicino al confine tra. La decisa offensiva russa potrebbe essere devastante seperdesseha minacciato Elon, ma lo stesso imprenditore statunitense ha chiarito che, nonostante il suo disaccordo con le politiche di Zelensky, la sua azienda di telecomunicazioni satellitari non spegnerà mai i suoi terminali in: "Sto semplicemente affermando che, senza, le linee ucraine crollerebbero, poiché i russi possono bloccare tutte le altre comunicazioni! Non faremmo mai una cosa del genere o la useremmodi", ha dettosu X.