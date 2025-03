Lapresse.it - Ucraina, Rubio: “Per arrivare a pace Kiev dovrà rinunciare a territori”

Nell’ambito di qualsiasi accordo dicon la Russia,fare delle concessioni suidi cui Mosca ha preso possesso a partire dal 2014. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Marco. Lo riporta il New York Times.: “Pianosu tregua parziale è promettente”Il segretario di Stato americano Marcoha affermato di vedere come “promettente” la proposta dell’di un cessate il fuoco parziale per porre fine alla guerra con la Russia, in vista dei colloqui in Arabia Saudita tra funzionari statunitensi e ucraini. “Non dico che questo da solo sia sufficiente, ma è il tipo di concessione di cui si avrebbe bisogno per porre fine al conflitto”, ha affermato. Lo riporta la Bbc.