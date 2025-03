Lapresse.it - Ucraina, Rubio: “Capire se sono interessati a parlare di pace e concessioni”

Leggi su Lapresse.it

Parlando ai giornalisti a bordo del suo aereo, il Segretario di Stato americano Marcoha detto che lui e il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz faranno il punto sulle risposte dell’. “Quello che vogliamo sapere è sea intraprendere una sorta di conversazione die a delineare le linee generali del tipo di cose che potrebbero prendere in considerazione, riconoscendo che è stata una guerra costosa e sanguinosa per gli ucraini. Hanno sofferto molto e il loro popolo ha sofferto molto”, ha detto, “è difficile, all’indomani di una cosa del genere,di, ma è l’unico modo per porre fine a questa situazione ed evitare altre sofferenze”.“Non ho intenzione di porre alcuna condizione su ciò che devono o devono fare”, ha aggiunto, “vogliamo ascoltare per vedere fino a che puntodisposti a spingersi e poi confrontarlo con quello che vogliono i russi e vedere quanto siamo veramente distanti”.