Lapresse.it - Ucraina, opposizioni all’attacco su Musk e Meloni: “Governo svende sicurezza Italia”

Leggi su Lapresse.it

Mentre l’Europa mette al centro il tema difesa e Ursula von der Leyen ribadisce la necessità del piano di riarmo, Elontorna a prendersi al ribalta con messaggi sui social che scatenano una bufera di critiche, e inriaccendono l’attacco delleal ddl Spazio. Nel giro di poco il patron di X afferma che “gli Usa dovrebbero uscire dalla Nato” perché pagare la difesa dell’Europa non ha senso, e poi scrive (o minaccia?): “Se spegnessi il mio sistema Starlink l’intera linea del fronte ucraino crollerebbe“. Salvo poi fare un leggero dietrofront: “Per essere estremamente chiari, indipendentemente da quanto io sia in disaccordo con la politica dell’, Starlink non spegnerà mai i suoi terminali. Senza Starlink, le linee ucraine crollerebbero, perché i russi possono bloccare tutte le altre comunicazioni! Non faremmo mai una cosa del genere né la useremmo come merce di scambio“.