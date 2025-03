Thesocialpost.it - Ucraina e Stati Uniti riprendono il dialogo: cosa vuole (davvero) Trump da Zelensky

Dopo dieci giorni di tensione diplomatica,tornano a parlarsi. Il confronto diretto tra Donalde Volodymyr, avvenuto alla Casa Bianca, aveva lasciato strascichi pesanti, ma ora le delegazioni dei due Paesi si preparano a un nuovo incontro ad alto livello. Il vertice, in programma domani a Gedda, potrebbe segnare una svolta importante nella complicata trattativa per porre fine alla guerra in corso tra Kiev e Mosca.L’sarà rappresentata da Andriy Yermak, capo dello staff presidenziale, mentre per Washington sarà presente il segretario di Stato Marco Rubio. Sul tavolo, uno dei temi più sensibili: l’accesso statunitense alle terre rare presenti nel territorio ucraino. Secondo fonti vicine al dossier, l’intesa potrebbe rappresentare peruna sorta di “compensazione” per le ingenti somme spese dagli USA dall’inizio del conflitto, che il presidente quantifica in circa 350 miliardi di dollari.