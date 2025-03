Ilfattoquotidiano.it - Ucraina e Medio Oriente, i cittadini americani delusi dagli sforzi di Trump per la pace: crolla il tasso di approvazione per il suo lavoro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, in particolare i repubblicani, sono rimastidal suoper il cessate il fuoco sia sul fronte ucraino che su quellorientale. Ma anche su molti altri temi. Se il gradimento per il presidente americano Donaldsi conferma pressoché stabile, non si può dire altrettanto deldisul suocomplessivo ha subito un crollo di 8 punti da febbraio, in gran parte a causa del calo dell’repubblicana dall’86% del mese scorso al 78% di questo mese. I dati emergono da un sondaggio dall’università americana Siena College, che rileva come ildidel presidente sia sceso anche nei sobborghi del sud, dal 58% il mese scorso al 46% di oggi.Tra i singoli temi, il voto negativo prevale sugliper mettere fine alla guerra in(43% approva, 51% no) e sul negoziare un accordo diin(45% a 48%).