Ildifforme.it - Ucraina, domani i colloqui a Gedda tra Kiev e Washington. Zelensky: “La guerra continua a causa della Russia”

Leggi su Ildifforme.it

le delegazioni Usa esi incontreranno in Arabia Saudita per discutere del conflitto e dell'eventuale pace. Un incontro su cuie Trump ripongono numerose speranze, ma che per ora sembra imprevedibile. Il leader diha ribadito la sua volontà di trovare un accordo, sottolineando che finora laè proseguita solo per la volontà di MoscaL'articolotra: “La” proviene da Il Difforme.