Ucraina, da Mosca la doccia gelata: "Trattative con Trump ancora lunghe e difficili"

Letra Russia e Stati Uniti per ripristinare le loro relazioni sononella fase iniziale, e il percorso che le due potenze dovranno affrontare si prospetta lungo e complicato. A dichiararlo è stato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, i Presidenti di entrambe le nazioni abbiano manifestato una chiara volontà politica di proseguire in questa direzione.Il dialogo trae PutinPeskov ha evidenziato che, sebbene Donalde Vladimir Putin abbiano avuto finora una sola conversazione telefonica, questo incontro è stato considerato “abbastanza costruttivo”. La chiamata è stata vista come un’opportunità per avviare un dialogo, con l’obiettivo di risolvere i problemi esistenti tra i due Paesi. Nonostante questo spiraglio, le difficoltà sono molte, e le due potenze devonoaffrontare sfide significative nel loro cammino verso una piena distensione.