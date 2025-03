Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Conte sul Nove: “L’Europa ha fallito completamente la strategia, ora siamo disorientati e c’è una follia collettiva”

hala. Qui i nostri governanti ci hanno fatto credere per tre anni che stavamo isolando la Russia e la Russia non è affatto isolata. I BRICS sono cresciuti e ha addirittura rafforzato l’interscambio con la Cina con il picco record di 240 miliardi”. Così Giuseppeintervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa su.“Ci hanno fatto credere che stava crollando l’economia russa. +4,1%, mentre noi +0,7%. Ci hanno fatto credere che stavamo vincendo militarmente e che la controffensiva stava funzionando. Non era vero. Orae c’è una, un delirio, come stiamo reagendo”, proseguespecificando che a quel tavolo del negoziato “doveva sedersi, l’Italia, dovevamo essere noi protagonisti del negoziato, ora non contiamo nulla”.