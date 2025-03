Liberoquotidiano.it - "Uccideteli", l'orrore dell'8 marzo. E il cardinale si ribella alle femministe

«La Chiesa partenopea è disposta sempre ad incontrare e dialogare con tutti, ma l'incontro e il dialogo non si nutrono di ferite e contrapposizioni, ma di ascolto e rispetto». È questo l'appello lanciato daldi Napoli, Domenico Battaglia all'indomani'ennesima azione dimostrativa andata in scena nel corsoa manifestazione organizzata da “Non una di meno” per la Giornataa donna. L'ultima trovatae attiviste è stata quella di esporre uno stendardo raffigurante la Madonna con una pillola abortiva in mano e la scritta “aborto libero”. Chi non sembra infatti essere disposto al dialogo è proprio il movimento femminista che, tra imbrattamenti, scritte d'odio, cori pro-Pal e attacchi al Governo, sembra aver perso di vista il vero significato'8. A denunciare l'azionee ragazze di Non una di Meno è l'associazione Pro Vita&Famiglia che nei prossimi giorni valuterà un'azione legale.