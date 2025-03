Justcalcio.com - Tuttosport – Milan, comanda Furlani: passo indietro Ibra. Ds e allenatore: Paratici, Allegri e…

2025-03-10 12:49:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata daO – Ilriparte dal suo amministratore delegato, Giorgio. Il viaggio a New York del dirigente rossonero per incontrare Gerry Cardinale, ma anche gli altri manager di RedBird che gravitano attorno all’investimento, ha dato all’ex portfolio manager di Elliott delle certezze decisionali in più. Di fatto,lui, che da sempre ha le deleghe di firma per quanto concerne le dinamicheiste. Una legittimazione importante, che diventa anche un messaggio forte a chi sta al di fuori dele si chiedeva, legittimamente, quali fossero i rapporti di forza in seno alla società, con il duopoliohimovic che qualche dubbio aveva fatto nascere sulla reale catena di comandoista (era anche uno dei punti del papello che l’ex portavoce di Sergio Conceiçao aveva fatto pervenire alle redazioni giovedì sera).