Tutto quello che c' è da sapere sul Mondiale di Formula 1 che riparte tra pochissimo

L'attesa è quasi finita, torna la1. L'appuntamento è fissato in Australia, a Melbourne, dove tra il 14 e il 16 marzo si aprirà il campionato 2025. Il2024 è finito con Max Verstappen campione del mondo per la quarta volta consecutiva, con la McLaren capace di diventare la seconda forza del campionato e Lando Norris in grado di rimontare fino a contendere il titolo a Max. Ma è già il passato, perché ormai da mesi si è proiettati su ciò che potrà capitare nella stagione 2025, che si preannuncia come una delle più incerte e combattute di sempre.I favoriti e le prime indicazioni dai testLa domanda più diffusa tra tutti gli appassionati è: chi vincerà il prossimodi1? Rispondere con un solo nome è impossibile, almeno a giudicare dache si è visto negli unici test che le scuderie hanno effettuato prima del via del, a fine febbraio in Bahrain.