Ilfattoquotidiano.it - “Tutta l’Italia celebra l’italianità nel mondo, pezzo giusto al momento giusto”: Gabry Ponte elogia il suo brano ora in gara all’Eurovision

Ci è voluto poco aper lasciare il segno nel cuore di alcuni italiani (tanti?). Se formalmente Olly ha vinto Sanremo con il suoBalorda Nostalgia, il Festival di Carlo Conti ha dato vita a un ‘secondo vincitore.’ Il DJ e producer torinese, infatti, rappresenterà San Marinocon “” e potrà contare sul voto del Paese. L’artista salirà sul palco durante la prima semifinale del 13 maggio e proverà a conquistare un posto nella finale del 17 maggio, puntando a lasciare il segno sulla scena internazionale.Durante un’intervista per il Corriere della Sera, il DJ ha spiegato che andràcon uno scopo ben preciso, e non è la vittoria: “Non vado a Eurovision per vincerlo. Andremo a divertirci e cercheremo di fare quel che èper il”.