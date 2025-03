Lapresse.it - Tutor 3.0 in nuove tratte autostrada: ecco dove e come funziona

E’ iniziata l’attivazione dei dispositivi3.0 su 26in. I dispositivi sono stati installati nei mesi scorsi sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia, in linea con quanto previsto dal piano di implementazione portato avanti dal Gruppo in collaborazione con la Polizia di Stato.Grazie al posizionamento degli ultimi dispositivi, la rete Aspi vedrà complessivamente 178li coperte dal sistema di monitoraggio per un totale di 1800 km. “Il– spiega la Polizia di Stato – è una delle tecnologie messe in campo per la sicurezza stradale da Aspi in collaborazione con la Polizia di Stato che ne gestisce il servizioprevisto dall’articolo 12 del CdS, e ne programma tutte le attività. Introdotto nel 2005 con l’obiettivo di disincentivare comportamenti scorretti alla guida, ilha contribuito fin dalla sua introduzione ad aumentare la sicurezza dei viaggiatori, determinando una costante autoeducazione e un cambiamento nella condotta su strada.