Tutor 3.0 attivati in autostrada, dove si trovano: le 26 nuove tratte controllate

Roma, 10 marzo 2025 – E’ iniziata l’era del3.0. Aumenta ancor più il controllo sulla rete gestita da Autostrade per l'Italia con la progressiva attivazione su 26(a partire dal 7 marzo scorso) dei dispositivi per rilevare la velocità media dei veicoli. Grazie al posizionamento degli ultimi, la rete Aspi vedrà complessivamente 178li coperte dal sistema di monitoraggio, per un totale di 1.800 km sotto l’occhio delle telecamere. I dispositivi sono stati installati nei mesi scorsi, in linea con quanto prevede il piano di implementazione del gruppo Autostrade per l'Italia in collaborazione con la polizia. La tecnologiailè una delle tecnologie messe in campo per la sicurezza stradale da Autostrade per l’Italia in collaborazione con la Polizia di Stato che ne gestisce il servizio come previsto dall'articolo 12 del Codice della Strada, e ne programma tutte le attività.