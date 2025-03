Lanazione.it - Tumore al seno, importante la radioterapia tempestiva. Nell’Asl Toscana Centro il 97% la fa entro 4 mesi dall’intervento

Firenze, 10 marzo 2025 – Unobiettivo è stato raggiunto in: nel 2024 il 97% delle pazienti sottoposte apost-operatoria nelle strutture dell’Azienda USLhanno potuto iniziare il trattamentoi 120 giorni. Il risultato è emerso durante l’Hospital Meeting, svoltosi nei giorni scorsi all’Ospedale Santa Maria Annunziata (a Firenze). Si tratta di unobiettivo nel percorso di diagnosi e cura deldella mammella, che solo poche Aziende Sanitarie riescono a raggiungere. Elementi fondamentali per il raggiungimento di questo ottimo risultato sono stati la collaborazione interdipartimentale, la gestione ottimizzata dei tempi di attesa per il trattamento radiante all’interno dell’Area Radioterapica e la riorganizzazione della Retelogica aziendale, che ha migliorato la coordinazione tra i servizi sanitari oltre che l’ottimale percorso di cura.