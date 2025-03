Juventusnews24.com - Tudor Juve: cosa c’è dietro il nome dell’allenatore per la panchina bianconera. La sua decisione e la verità sul suo futuro

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, nelle ultime ore sono circolate voci che lo hanno visto vicino alla. Questo accostamento, però, è da considerarsi non veritiero: ecco il motivoIgore lanon incroceranno nuovamente le proprie strade come uno l’allenatore dell’altra. A fare un po’ di chiarezza ci ha pensato Nicolò Schira. Attraverso il proprio profilo X, il giornalista ha evidenziato come il club bianconero non ha mai chiamato il croato per sostituire Thiago Motta. L’ex collaboratore tecnico di Andrea Pirlo allantus non ha intenzione di assumere il ruolo di traghettatore da qui fino alla fine della stagione. L’ex allenatore della Lazio vorrebbe un progetto a lungo termine. In tal senso due squadre di Serie A potrebbero offrirgli quest’opportunità: i contatti sono stati già avviati.