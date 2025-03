Trump | dazila cosa più grande mai fatta

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

1.09 "Le tariffe saranno lapiùche abbiamo fatto come Paese. Ci renderanno più ricchi. Molte compagnie vogliono costruire stabilimenti da noi". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. "Abbiamo perso ha aggiunto 90 mila aziende dall'inizio dell'accordo Nafta. Ci riprenderemo i soldi". Il riferimento è all' accordo di libero scambio con Messico e Canada sancito negli anni '90 e sostituito nel 2020 dall'Usmca, firmato dallo stesso