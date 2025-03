Thesocialpost.it - Trump, messaggio a Kiev per i minerali rari: “Intesa entro pochi giorni”

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha dichiarato che un accordo suicon l’Ucraina potrebbe essere raggiunto “nei prossimi due, tre”. Tuttavia, il leader americano non ha fornito ulteriori dettagli, lasciando aperta l’interpretazione sulle sue parole. Non è chiaro se si tratti di un annuncio basato su trattative concrete o di un semplice auspicio.ha ribadito che l’Ucraina deve essere “seria” e impegnarsi nel perseguire la pace, sottolineando che“non ha le carte in mano”. Un’affermazione che sembra confermare la linea di pressione dell’amministrazione statunitense nei confronti del governo ucraino, in un contesto di negoziati che potrebbero avere implicazioni strategiche per il controllo delle risorse minee cruciali per la tecnologia e la difesa.