Secoloditalia.it - Trump: «L’Ucraina non ha le carte, ma neanche la Russia. Fermeremo la guerra»

Si apre una settimana considerata cruciale per le trattative sullain Ucraina, con la ripresa dei colloqui tra Washington e Kiev dopo lo strappo tra i presidenti Donalde Volodymyr Zelensky. L’incontro tra i rispettivi team è atteso per domani a Riad, ma il presidente ucraino dovrebbe arrivare già oggi in Arabia Saudita per incontrare il principe Mohammad bin Salman. Inoltre, in settimana, sempre a Riad, dovrebbero esserci anche nuovi incontri tra americani e russi.: dai colloqui tra Usa e Ucraina «mi aspetto risultati piuttosto buoni»in un briefing con la stampa ha detto ai giornalisti di aspettarsi risultati «piuttosto buoni, faremo molti progressi» dagli incontri con la delegazione ucraina. «Forse non in un futuro lontano, questa settimana avrete dei risultati piuttosto buoni dall’Arabia Saudita», ha detto, aggiungendo che «potrebbero accadere cose molto grandi» e facendo riferimento anche agli incontri con la, sebbene senza condividere alcun dettaglio.