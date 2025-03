Quotidiano.net - Truffa ai danni dello Stato: indagati Giampedrone e Toti per contratto sospetto

L'assessore regionale alla protezione civile Giacomoe l'ex governatore Giovannisonoperai. La vicenda, secondo quanto riportato dal Secolo XIX on line, riguarderebbe un, prima da co.co.co e poi da dipendente, fatto con soldi pubblici a Davide Marselli gestorestabilimento balneare San Marco di Ameglia, chefrequentano, secondo l'accusa, gratuitamente. Il fascicolo eraaperto a Spezia in concomitanza con l'inchiesta che un anno fa aveva portato ai domiciliari l'allora presidente della Regione per corruzione.