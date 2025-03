Quotidiano.net - Trudeau lascia la guida del Canada e lancia un allarme: “Da Usa una sfida esistenziale”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 9 marzo 2025 – Il Partito Liberale al potere inha eletto come suo nuovo leader Mark Carney, che sostituisce quindi Justinanche nel ruolo di primo ministro. Carney, che compirà sessant'anni tra pochi giorni, è stato governatore della Banca deldal 2008 al 2013 e governatore della Banca d'Inghilterra dal 2013 al 2020. La nomina di Carney era ampiamente attesa. Ilsi trova davanti a una "” a causa delle minacce che arrivano da Donald Trump. È il messaggioto da Justinnel suo discorso di addio. “I canadesi si trovano ad affrontare unaed economica da parte dei loro vicini”, ha aggiunto. Poi ha messo in guardia: “La libertà non è scontata, anche ilnon lo è”. epa11940142 Canadian Prime Minister Justinspeaks during a press conference about new tariffs being imposed by the United States on Canadian goods in Ottawa,, 04 March 2025.