Trovato morto così in strada | dramma in Italia la terribile scoperta

Nel cuore della notte, sul ciglio di unadi campagna, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di origini indiane, nei pressi di Borgo Hermada, in provincia di Latina. Il ritrovamento è stato effettuato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Terracina, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio. Quando i militari hanno avvistato l’uomo immobile a bordo, hanno subito chiamato i soccorsi del 118, ma purtroppo, al loro arrivo, non c’era più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso.Successivamente, i carabinieri sono riusciti a identificare la vittima: un uomo di 48 anni, di origini indiane. Sono immediatamente partite le indagini per chiarire la dinamica della morte, e la Procura ha aperto un fascicolo per fare luce sull’accaduto.