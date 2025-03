Ilrestodelcarlino.it - "Troppe indecisioni. Ma ogni gara è a sé"

"Partite come queste si decidono per una palla e noi abbiamo avuto anche il match point, ma sicuramente da parte nostra ci sono state diverse, non ci siamo espressi come potevamo". È il primo giudizio postdel coach Giampaolo Medei, il quale si rammarica anche di quanto accaduto nel primo set, quando la Lube – avanti per 24-19 – ha sciupato ben sei set ball, riuscendo poi a chiudere il parziale sul 29-27 con due punti di Bottolo. "Avremmo dovuto chiudere il conto subito, prima di dare a Milano la possibilità di rimontare e crederci", spiega l’allenatore dei cucinieri, che poi conclude: "Dispiace non essere riusciti a iniziare questi play off con il piede giusto, però in questo momento della competizionepartita fa storia a sé, quindi l’imperativo è resettare, analizzare cosa dovremo fare meglio e concentrarci sulla prossima sfida.