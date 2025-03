Iodonna.it - Trionfo del tricolore agli Europei indoor di Apeldoorn grazie alle straordinarie performance delle due atlete che si sono portate a casa l'oro. Due successi che hanno dato un segnale forte e chiaro: l'Italia è viva e continua a sognare

Una notte da incorniciare, un’apoteosi di emozioni che illumina il firmamento sportivono. Il velodromo di, trasformato per l’occasione in un’arena di sogni e speranze per glidi atletica leggera, è stato testimone di unazzurro senza precedenti. In una manciata di ore, due, Larissa Iapichino e Zaynab Dosso,compiuto imprese che resteranno scolpite nella storia dell’atletica leggerana. Vittorie, che nonsemplici mede, ma simboli di talenti che sbocciano e di una determinazione che supera ogni ostacolo. Larissa Iapichino batte mamma Fiona May: argentoe nuovo recordno X Atletica leggera, Larissa Iapichino realizza il suo sognoLarissa Iapichino, sulle orme della leggendaria madre Fiona May, realizza il suo sogno più grande.