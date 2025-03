Lapresse.it - Treviso, mamma insulta arbitra a partita di basket: “Vai a fare la prostituta”

Insulti sessisti da parte di una donna,di un giocatore di, rivolti contro una giovanein Veneto. La notizia è stata riportata dal Gazzettino e subito ripresa dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha immediatamente condannato il gesto: “Se un giovane arbitro donna viene fatta segno di insulti sessisti da parte di un’altra donna, significa che dobbiamo prendere atto con sconcerto che ci sono situazioni nelle quali non esiste più nemmeno la vergogna – dice Zaia -. Si vergogni invece chi ha proferito quelle offese e sia orgogliosa di sé stessa la giovanealla quale va tutta la mia solidarietà. Quanto alla colpevole degli insulti, per lei mi auguro il Daspo”. Il brutto episodio è accaduto in un palazzetto a Motta di Livenza () dove una spettatrice ha rivolto pesanti insulti sessisti all’, una ragazza di 18 anni, nel corso dell’incontro ditra il Motta e il Feltre.