Inter-news.it - Trevisani: «Inter stanca, vedi 2 giocatori! L'Atalanta è clamorosa»

Riccardovenuto come ospite all’edizione odierna di Sport Mediaset.ha commentato le partite del weekend delle squadre in lotta per lo scudetto. Il giornalista ha sottolineato la larga vittoria delin casa della Juventus, ad una settimana dallo scontro diretto tra Atalanta e. LOTTA SCUDETTO – Riccardovenuto a Sport Mediaset, ha voluto sottolineare la grande prova delieri sera.afferma che la squadra di Gasperini è in piena lotta scudetto, considerata anche la tendenza avuta negli ultimi anni di andare più forte nelle ultime gare: «Squadra che ha sempre volato nel finale di campionato. Da quando c’è Gasperini,ha sempre fatto gironi di ritorno migliori a quelli di andata. Sono sicuro chesarà lì a lottare fino alla fine, bisognerà solo vedere come reggerà la pressione.