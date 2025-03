Ilgiorno.it - Trenord cancella decine di corse a Osnago e Airuno, la rabbia dei pendolari: “Inaccettabile”

Lecco – Non bastassero ritardi,zioni e aumento dei prezzi, idella provincia di Lecco sono sul piede di guerra perché da un giorno all’altroha deciso di sopprimere le fermate diper diversedella linea S8, che collega Lecco, Carnate e Milano Porta Garibaldi. In particolare, a partire dal 19 marzo, verrebbero soppresse ogni giorno e ad ogni ora le fermate del minuto XX.25 ae del minuto XX.08 ad. Inoltre, la domenica nessun treno diretto a Lecco fermerà a. Le stazioni delle due cittadini non servono sono i residenti nei due comuni, ma molti abitanti del circondario, avrebbero quindi perso rilevanza per. Ma il Comitatodel Meratese non ci sta e chiede che il provvedimento venga revocato. “Queste soppressioni sono inaccettabili.