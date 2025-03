Iltempo.it - "Tregua parziale" e terre rare, la proposta di Zelensky agli Usa: cosa chiede in cambio

Il presidente ucraino Volodymyre il segretario di Stato americano Marco Rubio sono arrivati in Arabia Saudita dove martedì 11 marzo prenderanno il via i negoziati sulle prospettive di pace in Ucraina. Si prevede che Kiev proporrà un cessate il fuococon la Russia che riguardi gli attacchi a lungo raggio con droni e missili e le operazioni di combattimento nel Mar Nero, oltre ad acconsentire a firmare l'accordo con gli Stati Uniti per lo sfruttamento dellein territorio ucraino. Tutto nella speranza di convincere Washington a tornare sui suoi passi e a riprendere la condivisione di informazioni di intelligence e le forniture di armi all'Ucraina. "Quello che vogliamo sapere è se sono interessati a intraprendere una sorta di conversazione di pace", ha detto Rubio prima di attera Gedda, "siamo pronti ad ascoltare per vedere fino a che punto sono disposti a spingersi e poi confrontarlo con quello che vogliono i russi e vedere quanto siamo veramente distanti".