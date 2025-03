Secoloditalia.it - Treccani: “Via il termine ‘minorato’ dalla Costituzione. La Crusca avverte: “A volte i ‘ritocchi’ non bastano”

Irrompe nel dibattito lessicale l’invito che l’Istitutofa ai a superare nella nostrale espressioni che giudica discriminatorie come “handicappato” e “minorato”: perché sono considerate non rispettose e offensive. Per quanto riguarda, in particolare “minorato”, ilè utilizzato nell‘articolo 38 della, secondo il quale “gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”.Nella voce “Disabilità” della nuova Appendice XI dell’Enciclopedia Italiana, curata da Elena Vivaldi, professoressa di diritto costituzionale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, viene ricostruitala storia della diversità; considerata oggi come ricchezza che la società deve saper leggere e tradurre. Anche il linguaggio rappresenta, secondo la, uno degli strumenti per attuare l’eguaglianza sostanziale ed eliminare le situazioni di svantaggio che non assicurano alle persone con disabilità pari opportunità, a partire dal mondo del lavoro con la predisposizione di soluzioni ragionevoli per l’accesso e la crescita professionale, anche attraverso un’adeguata formazione.