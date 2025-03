Treccani propone la revisione del termine “minorato” nell’articolo 38 della Costituzione

Leggi su Orizzontescuola.it

L'Istitutoha avviato un importante dibattito sulla necessità di aggiornare il linguaggio costituzionale in tema di disabilità. Nella nuova Appendice XI dell'Enciclopedia Italiana, la voce "Disabilità" curata dalla professoressa Elena VivaldiScuola Superiore Sant'Anna di Pisa evidenzia come termini quali "" e "handicappato" siano ormai considerati discriminatori e non rispettosidignità delle persone.L'articololadel38